فريد صالح يعلن الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين (Kiosk)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - رئيس الوزراء يتفقد جناح البنك المركزي المصري ويطلع على أبرز المشروعات البنكية الرقمية وتطور معدلات الشمول المالي في مصر

مدبولي يتفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية ويطلع على جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية

رئيس الوزراء يتفقد أجنحة عدد من كبرى الشركات العالمية والمحلية ويطلع على أحدث الحلول التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

مدبولي يتفقد أجنحة وزارات الطيران المدني والتعليم العالي والصحة ويطلع على أحدث تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية

رئيس الوزراء يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على أحدث الأجهزة الذكية والأنظمة الأمنية وحلول الطاقة الموفرة

مدبولي يطلع على حلول ومنصات تكنولوجية مصرية تستهدف دعم القطاعات الحيوية والتوسع في تصدير التكنولوجيا للأسواق الخارجية



خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cair ICT، أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين، والتي تتيح للمستثمر الحصول على عدد من المحررات والخدمات بصورة ذاتية ومن خلال خطوات إلكترونية مبسطة، دون الحاجة للتدخل البشري، وذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين (Kiosk) يمكنها إصدار مستندات ومحررات ضرورية للمستثمر، منها صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، وشهادة التأسيس، وكتاب تأسيس المنشأة الفردية، على مدار الساعة، بما يمنح المستثمر مرونة أكبر، ويقلل ارتباط الحصول على الخدمة بمواعيد أو مقرات العمل التقليدية.

ولا يقتصر دور وحدات الخدمة الذاتية على إصدار وطباعة المستندات، بل تعتمد على منظومة متكاملة للتحقق الإلكتروني من هوية المستثمر قبل تقديم الخدمة؛ حيث تتيح التحقق من هوية المواطنين المصريين باستخدام بطاقة الرقم القومي، كما تدعم التحقق من هوية المستثمرين الأجانب من خلال جواز السفر بصورة إلكترونية ومؤتمتة، بما يشمل قراءة بيانات جواز السفر، والتحقق منها والمطابقة بين وثيقة الهوية وتقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه.

وأضاف الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف التوسع في نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا بمراكز خدمات المستثمرين، وفي الجهات المعنية بالاستثمار، في إطار إتاحة أكثر من بديل أمام المستثمر لاستلام محرراته، سواء من خلال أقرب مركز لخدمات المستثمرين من بين 15 مركزًا منتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال وحدات الخدمة الذاتية.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط عدد المعاملات التي تقدمها مراكز خدمات الهيئة وسيتاح تقديمها عبر وحدات الخدمة الذاتية يبلغ 5200 معاملة شهرياً، ما يمثل 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين، وهو ما يظهر قدر التوفير في الوقت والمجهود الذي تقدمه هذه الوحدات الجديدة.

وتتيح منظومة التحقق الإلكتروني إجراء عمليات تحقق إضافية مرتبطة بالجهات المختصة وضوابط مكافحة غسل الأموال والقوائم الأمنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك قوائم الإنتربول، بما يعزز من موثوقية وأمان الخدمات المقدمة للمستثمرين.



وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على إضافة قنوات جديدة لاستلام المحررات؛ حيث يجري الاستعداد لإطلاق خدمة توصيل محررات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين، بما يتيح للمستثمر طلب توصيل مستنداته إلى العنوان الذي يحدده دون الحاجة إلى الانتقال إلى أحد مراكز خدمات المستثمرين، وأن يكون تسليم المستند في ذات يوم العمل، مؤكداً استمرار خطة الهيئة في التحول الرقمي، والوصول لأفضل المعايير الدولية فيما يخص المدة وعدد الإجراءات المطلوبة لتقديم الخدمات للمستثمرين.

كما شملت الجولة زيارة أجنحة كل من البنك المركزي المصري، حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول أبرز المشروعات البنكية الرقمية، وشاهد عرضًا مصورًا تناول تطور معدلات الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، كما تم تفقد جناح شركة CYSHIELD، وجناح الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تستعرض الهيئة جهودها في تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لرقمنة المعاملات المالية، كما تم تفقد جناح شركة FEDIS ، وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، وجناح شركة e Finance ، حيث تقدم الشركة عرضا حول حلول ومنصات موجهة لقطاعات حيوية في الدولة مثل: الرعاية الصحية، والقطاع المالي والمصرفي، والتركيز على تصدير الحلول التكنولوجية المصرية للأسواق الخارجية.



وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء للقاعة رقم 2؛ والتي تفقد خلالها أجنحة شركةOPPO، وشركة DELL TECHNOLOGIES، وشركة ORANGE، بالإضافة إلى جناح شركةHUAWEI؛ حيث شرح مسئولو هذه الجهات والشركات الخدمات التي يتم تقديمها لمختلف العملاء، وأحدث ما تم التوصل إليه في هذا القطاع.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى القاعة رقم (3)، حيث تم تفقد جناح شركة " السويدي إلكتريك"، وجناح الهيئة العربية للتصنيع، الذي يعرض أبرز أحدث الأجهزة الذكية والاتصالات، وكذا الأنظمة الأمنية المتطورة، وحلول الطاقة والإضاءة الموفرة.



كما تم تفقد جناح وزارة الطيران المدني، حيث تأتي مشاركة الوزارة في إطار اهتمامها بدعم جهود التحول الرقمي وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والخدمات الرقمية المقدمة للمسافرين في قطاع الطيران والمطارات المصرية.



كما تم تفقد جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والذي يستعرض أحدث الإنجازات في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر.



وأعقب ذلك تفقد رئيس الوزراء جناح وزارة الصحة والسكان، والذي يتم فيه استعراض مستقبل الرعاية الصحية الرقمية، وأحدث الحلول التكنولوجية والابتكارات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم تفقد أجنحة شركة "مايكروسوفت"، التي تأتي مشاركتها هذا العام في إطار التركيز على أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات لدعم التحول الرقمي، وشركة " Hewlett Packard Enterprise "، حيث يركز الجناح على حلول المؤسسات والشركات، مستعرضاً عددا من التقنيات من بينها الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجين، بالإضافة إلى شركة" Oracle" لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ضمان أمان وضبط البيانات.