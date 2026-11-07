حمادة صدقي يقود الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي.. وأحمد حسن مديرًا وعصام الحضري مدربًا للحراس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، التشكيل الجديد للجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، في خطوة تستهدف وضع إطار فني وإداري للمنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

واختار مجلس إدارة الاتحاد حمادة صدقي لتولي القيادة الفنية للمنتخب، على أن يتولى أحمد حسن منصب مدير المنتخب، ويعاونه عادل مصطفى في منصب المدرب العام، ومحمد عز مدربًا مساعدًا، فيما أسندت مهمة تدريب حراس المرمى إلى عصام الحضري.

وضم الجهاز الجديد الدكتور كمال عبدالواحد في منصب مخطط الأحمال، ضمن منظومة العمل التي يعول عليها اتحاد الكرة لتجهيز المنتخب خلال المرحلة المقبلة، على أن يتولى الجهاز الفني وضع التصور الفني وبرنامج الإعداد بما يتناسب مع أهداف المنتخب الأولمبي.