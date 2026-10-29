خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية الثالثة .. فخامة الرئيس السيسى يرفض عسكرة البحر الأحمر ويطالب بإصلاح مجلس الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 02:17 مساءً - أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مستقبل مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل القارة الأفريقية، مشددا على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود الأفريقية وتعزيز الملكية الأفريقية لأولويات التنمية، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والازدهار.

دعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية الثالثة المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، إلى تعزيز الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية، وتطوير التعاون الاقتصادي والسياسي، إلى جانب التعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجه القارة.

فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالب بإصلاح مجلس الأمن وتعزيز التمثيل الأفريقي

وشدد فخامة الرئيس على أن تحقيق التنمية المستدامة على نطاق أوسع يتطلب وجود نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلا، بما يضمن تعبير المؤسسات الدولية عن التعددية الحقيقية في النظام العالمي.

وأكد ضرورة أن يكون صوت القارة الأفريقية حاضرا ومؤثرا في صياغة القرارات الدولية الكبرى، خاصة داخل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن، داعيا إلى إصلاح المجلس بما يتماشى مع توافق إيزوليني وإعلان سرت، اللذين يمثلان إطارا للموقف الأفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن وتعزيز تمثيل القارة.

رفض مصري لأي تهديدات لسيادة دول القرن الأفريقي

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد فخامة الرئيس أن أمن أفريقيا واستقرارها يمثلان شرطا أساسيا لتحقيق تطلعات شعوبها، معربا عن القلق البالغ إزاء التطورات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي.

وشدد على رفض مصر أي تهديدات تمس سيادة دول الإقليم أو تدخل في شؤونها الداخلية، كما رفض التحركات التي تستغل هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، أو فرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة له على شواطئه.

السيسي يؤكد رفض المساس بوحدة السودان وسيادته

وأكد فخامة الرئيس الرفض القاطع لأي محاولات لتقويض وحدة السودان أو المساس بسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، داعيا إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء الحرب ودعم مسار سياسي يفضي إلى حوار سوداني خالص، تكون ملكيته وقراراته بيد السودانيين.

وتشدد الرؤية المصرية على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ووحدة أراضيها، بما يسهم في إنهاء الصراع وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

مصر تدعو إلى حوكمة الأنهار العابرة للحدود وفق القانون الدولي

وفي ملف المياه، أوضح فخامة الرئيس السيسى أن مصر، في ظل ندرة مواردها المائية واعتمادها الرئيسي على نهر النيل، تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في حوكمة الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أهمية الالتزام بمبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، مؤكدا أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسرا للتعاون والتفاهم بين الشعوب، لا سببا للتوتر أو النزاعات.

وأضاف أن هذا النهج يمثل سياسة مصر المستقرة في تعاملها مع أشقائها في حوض نهر النيل، وفي إطار رؤية المياه الأفريقية 2063، بما يدعم التعاون المشترك ويحافظ على المصالح المتبادلة لدول القارة.

فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرحب بخطة الشراكة الروسية الأفريقية حتى 2029

وأكد فخامة الرئيس أن نجاح الشراكة الروسية الأفريقية يقاس بقدرتها على تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة، مرحبا بخطة عمل الشراكة للفترة من 2027 إلى 2029، باعتبارها إطارا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وجدد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا الاتحادية على استضافة القمة، متمنيا نجاح أعمالها وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والروسية نحو مستقبل أكثر أمنا وعدالة وازدهارا.