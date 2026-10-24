مدبولى: سيارة والدي سُرقت من شارع بالدقي ولم تعد وقت الانفلات الأمنى 2011

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سيارة والده، رحمه الله، سُرقت من شارع رئيسي بحي الدقي ولم تُسترد، مستشهدًا بالواقعة لتوضيح حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب عام 2011.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال حديث مع أربعة من زملائه عن تلك الفترة، ذكر واقعة سرقة سيارة والده، ففوجئ بأن اثنين منهم تعرضا أيضًا لسرقة سيارتيهما.

وأوضح رئيس الوزراء أن كثيرين بدأوا ينسون الظروف التي مرت بها مصر، وكيف اضطر المواطنون إلى النزول بأنفسهم لحماية منازلهم وممتلكاتهم، في ظل غياب الأمن خلال تلك المرحلة.

وأشار إلى أن التحديات الأمنية شملت أيضًا الاعتصامات المستمرة والعمليات الإرهابية والاغتيالات التي استهدفت شخصيات عامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

تذكير بالظروف التي واجهتها الدولة

وأكد مدبولي أن عرض الفيديو الذي استعرض أحداث تلك الفترة خلال الجلسة استهدف التذكير بحجم التحديات، مشددًا على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى المسؤولية في ظروف استثنائية، ولم تكن الأوضاع مماثلة لظروف تولي المسؤولية في دولة مستقرة.