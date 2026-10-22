بسبب خلافات الميراث.. ضبط تاجر اعتدى بالضرب على زوج أخته بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والده بالضرب والسب وإحداث إصابته بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود من أحد المستشفيات باستقبال والد القائم على النشر (مصاب بكدمات وخدوش متفرقة – مقيم بدائرة المركز)، وبسؤاله أقر بتضرره من شقيق زوجته لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه (تاجر – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.