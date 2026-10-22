الداخلية تضبط شخصاً بأسوان أدار صفحة لـ«النصب والترويج» لبيع أسطوانات الزئبق بأسعار خيالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسطوانات تحوي مادة الزئبق بمقابل مادي.

بالفحص والأبحاث الفنية، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (فني تشغيل وصيانة بأحد المصانع - مقيم بمحافظة أسوان)، وضبط بحوزته هاتف محمول؛ وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على راغبي شراء تلك الأسطوانات؛ لإيهامهم بقدرتها على كشف الأماكن التي تحوي الآثار، حيث يطلب مبالغ مالية كعربون أو مقابل مادي، ثم يغلق هاتفه المحمول عقب تحويل الأموال إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.