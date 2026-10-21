وزير الداخلية: الشفافية وحفظ الخصوصية أساس نشر نتائج فحص الشكاوى على صفحات الوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر 2026، حق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق وما أسفرت عنه التحقيقات في الشكاوى أو المقاطع المصورة المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، مع الحرص التام على مراعاة الخصوصية المطلوبة خلال عرض نتائج الفحص.

شفافية كاملة في توضيح الحقائق للرأي العام

وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية حرصت على نشر الفيديو أو الشكوى المرصودة عبر صفحتها الرسمية متبوعة بالتعقيب الأمني ونتائج الفحص الميداني بكل شفافية، لبيان مدى صحة ادعاء الشاكي من عدمه، أو توضيح أي ملابسات تحيط بالواقعة.

ترسيخ الثقة وتطوير سرعة الاستجابة

وأشار اللواء محمود توفيق إلى أن نهج الشفافية والإفصاح خلق حالة عميقة من الثقة بين المواطن والجهاز الأمني، انعكست إيجابياً على ثقة الشارع في سرعة كفاءة وأداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع مختلف المشاكل والبلاغات.

المواطن شريك ومقيم للأداء الأمني

وأضاف وزير الداخلية أن المنظومة الأمنية الحديثة جعلت المواطن شريكاً أصيلاً للشرطة في رصد المظاهر السلبية والمخالفات للقانون، إلى جانب دوره في تقييم مستوى الأداء الأمني من خلال متابعة نتائج الفحص والإجراءات المتخذة، معرباً عن أمله في مواصلة تحقيق أفضل معدلات الاستجابة لخدمة أمن الوطن والمواطن.

حضر الجلسة فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وعددا من القيادات والرموز. وتحدث خلال الجلسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارىء، فيما قدم الجلسة الإعلامي سمير عمر.

واستعرضت جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر 2026، الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وكذا آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة. كما تطرقت الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.