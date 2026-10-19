مدبولي: منتدى مصر 2026 فرصة لاستعراض 12 عامًا من البناء والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لعرض مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها البلاد على مدار 12 عامًا، وفتح حوار جاد وبنّاء حول واقع مصر ومستقبلها، في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الدولة والعالم.



مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنتدى يضم مختلف أطياف المجتمع المصري والمهتمين بالشأن العام، بما يشمل الحكومة والوزراء والمحافظين وممثلي المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمفكرين والشخصيات العامة والمعارضين، وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى يستهدف إتاحة المجال أمام حوار جاد وبنّاء بشأن ما تحقق خلال السنوات الماضية، ومناقشة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل التنمية في مصر.

منتدى مصر 2026 يناقش حصاد التنمية وأولويات المرحلة المقبلة

ويُعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وتبادل الرؤى حول التحديات وسبل التعامل معها، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة وورش عمل تجمع المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب.

وتتناول أجندة المنتدى تقييم أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات، ومدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تحديد الملفات التي تحتاج إلى استكمال أو تطوير خلال المرحلة المقبلة.

كما تستهدف المناقشات قياس مدى وصول ثمار التنمية إلى الفئات والمناطق المستهدفة، ورصد الفجوات القائمة وأسبابها، بالاستناد إلى البيانات والمؤشرات الرسمية وتجارب المواطنين وتحليلات الخبراء والباحثين، بما يساعد على تحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة.