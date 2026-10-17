الرئيس السيسى: وعي المصريين شكل دائما الحصن المنيع الذي حافظ على تماسك الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات المسلحة الركيزة الأساسية للأمن القومي وهي درع الوطن وسيفه.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولي من الأكاديمية العسكرية المصرية: "الحفاظ على قواتنا المسلحة واجب وطني يقع على عاتقنا جميعا من خلال نشر الوعي".