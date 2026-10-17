مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: تخرج أول دفعة حلم يتحقق على أرض الواقع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إن تخرج أول دفعة من الأكاديمية يمثل حلمًا يتحقق على أرض الواقع، ويجسد رؤية القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لإعداد جيل مختلف، قادر على استكمال مسيرة الأجيال السابقة ومواجهة التحديات المتزايدة والمستمرة.

وأضاف، خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، قبل انطلاق احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية، أن رسالة الأكاديمية تتمثل في تخريج ضابط مقاتل على أعلى درجات الاحترافية والعلم، يمتلك فكرًا إبداعيًا خلاقًا، وقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه على أرض الواقع، وحل المشكلات العملية التي تواجهه خلال خدمته بالقوات المسلحة.

وأوضح التركي أن الأكاديمية تسعى إلى تطبيق التكنولوجيا المعاصرة في تخصصات القوات المسلحة، وتحديث منظومة التدريب واستخدام المعدات الحديثة، بما يواكب التقدم العلمي ويسهم في رفع مستوى الأداء العسكري وتنمية القدرة على التفكير المنطقي السليم.

وأشار إلى أن الأكاديمية تزود الطلاب بالأساسيات العلمية الحديثة، بما يمكنهم من استيعاب نظريات القتال الحديثة وتطبيقها، إلى جانب التعامل بكفاءة وسهولة مع المعدات والأسلحة المتطورة.

وأكد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن إعداد الطلاب يعتمد على نظام حياة متكامل، يجمع بين التعليم والتدريب الواقعي، للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي والجاهزية.

وأوضح أن الأكاديمية تعمل على إبعاد الطالب عن المؤثرات الخارجية التي قد تشتت انتباهه، وفي مقدمتها الهاتف المحمول، لإتاحة الفرصة أمامه للتأمل والتفكير والاعتياد على الحياة المنتظمة.

وأضاف أن هذا النظام يقوم على بناء عقل مدرب يعرف كيف يفكر، وتوفير بيئة منضبطة ترتبط فيها الأنشطة بتوقيتات محددة، وإعداد جسد صحي من خلال تدريبات اللياقة البدنية، وربط حياة الطالب بهدف يسعى إلى تحقيقه.