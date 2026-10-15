تحالف دعم الشرعية فى اليمن : اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 02:21 مساءً - أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن اللواء الركن تركى المالكى انه تم اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة .

جاء ذلك فى سياق تصدى المملكة العربية السعودية للاعتداءات الحوثية المتكررة على المواقع المدنية في المملكة، وفى هذا السياق تم صباح اليوم التصدى لصاروخ كروز فى أجواء المنطقة الشرقية وأكد النخال أنه تم تدميره.

وفاة مقيم بشظايا اعترض صاروخى

ومن جهة اخرى صرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأنه الأربعاء باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية، وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة.