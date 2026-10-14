وزير الصحة يشهد افتتاح الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 12:29 مساءً -

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط (RC73)، التي تستضيفها مصر بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة.

وأكد الوزير متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بمنظمة الصحة العالمية ودول الإقليم، مشيراً إلى أن انعقاد الدورة يمثل فرصة مهمة لتقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الصحية الملحة، في ظل الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة التي تستدعي تضافر الجهود العالمية لضمان الأمن الصحي والحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وتتناول أعمال الدورة ملفات حيوية واستراتيجية أبرزها تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة، وتطوير برامج مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، ودعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش انطلاق الدورة عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصحة والمسؤولين وقادة المنظمات الدولية، تناولت سبل توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لا سيما في مجالات تطوير المنظومة الصحية وتعزيز صناعة الدواء.