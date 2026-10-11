بعد الهجمات الحوثية .. تعليق مؤقت للرحلات في مطاري الملك خالد والملك فهد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 04:33 مساءً - قال جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض، إن الهجمات الحوثية التي استهدفت مدنًا ومناطق في المملكة العربية السعودية خلال الليلة الماضية شملت إطلاق صواريخ باليستية جرى اعتراض عدد منها، إلى جانب سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واستهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وفقًا للمعلومات التي أوردها خلال مداخلته.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية خلال مداخلة هاتفية أن اعتراضات جرت خلال الليلة الماضية لعدد من الصواريخ الباليستية التي استهدفت مدنًا سعودية، من بينها الخرج في المنطقة الوسطى، مشيرًا إلى سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام في المنطقة الشرقية.

وأضاف أن استهداف مطار الملك خالد الدولي أسفر، بحسب الأرقام التي أعلنها خلال المداخلة ونسبها إلى هيئة الطيران المدني السعودية، عن 12 حالة وفاة و309 حالات إصابة، تراوحت بين الطفيفة والبالغة.

وأشار إلى أن التحالف العسكري أعلن في بيان أنه سيرد بحزم وقوة على الاعتداءات المستمرة، لافتًا إلى وجود إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات التي طالت مناطق مدنية وأدت إلى وفيات وإصابات بين المدنيين.

استمرار تعليق العمليات في مطار الملك خالد

وقال مراسل القاهرة الإخبارية إن مطار الملك خالد الدولي لم يعلن حتى وقت المداخلة عودة عملياته التشغيلية، بعد قرار الإيقاف المؤقت الذي اتخذته هيئة الطيران في اليوم السابق، موضحًا أن الإجراء جاء احترازيًا لإعادة تنظيم وترتيب الأوضاع داخل المطار عقب الاستهداف الذي تسبب في أضرار مادية وبشرية.

وأضاف أن بعض المطارات السعودية شهدت تأثرًا تشغيليًا نتيجة تحويل رحلات كان من المفترض أن تهبط في مطار الملك خالد بالرياض، ما أدى إلى زيادة كثافة التشغيل في مطارات المدينة المنورة وجدة والدمام والقصيم، إلى جانب مطارات أخرى.

ولفت الوصيف إلى زيارة السفير والقنصل العام المصري في المملكة العربية السعودية عددًا من المصابين الذين تضرروا جراء الاستهداف، في مستشفيات بالعاصمة الرياض.

وأضاف أن الإجراءات الخاصة بشحن جثمان المصرية المتوفاة، التي كانت تعمل مضيفة في شركة طيران ناس، جرى إنهاؤها، مشيرًا إلى أنها توفيت خلال أداء عملها في مطار الملك خالد الدولي.

تعليق مؤقت للرحلات في مطار الملك فهد بالدمام

وأوضح الوصيف أن المقذوف الذي سقط في المنطقة الشرقية لم يسقط داخل مطار الملك فهد الدولي، وإنما في محيطه، وفقًا لبيان التحالف الذي أشار إليه، مؤكدًا أن العمليات التشغيلية تأثرت بصورة مؤقتة.

وبيّن أن السلطات علّقت الرحلات لفترة محدودة كإجراء احترازي، مع توقع عودة العمليات إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد أن مطار الملك خالد الدولي شهد إيقافًا مؤقتًا للعمليات التشغيلية، بينما لم يصدر إعلان رسمي عن إيقاف مطار الملك فهد بالكامل، رغم تعليق الرحلات لبضع ساعات قبل استئنافها.