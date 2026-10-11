وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 04:33 مساءً - استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأحد، وفدًا من منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ (APSCO)، برئاسة الامين العام للمنظمة، بحضور وفد من قيادات وكالة الفضاء المصرية ؛ وذلك بمقر الوكالة.





وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتواصل مع المنظمات الفضائية الإقليمية والدولية، وبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف ودعم الجهود الرامية إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة.







