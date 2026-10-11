وزير العمل وسط عمال "فريش إليكتريك": كل الدعم والحماية لكم تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة الوطنية والاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، أجرى معالي وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، زيارة إلى شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية بمدينة بدر، حيث تفقد خطوط الإنتاج، والتقى عددًا من العاملين، واستمع إلى آرائهم، وحثهم على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري. وكان في استقبال الوزير المهندس خليل إبراهيم خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قياداتها، حيث اطّلع على أنشطة الشركة وخططها الإنتاجية والتصديرية، وجهودها في تدريب الكوادر الفنية وتأهيل الشباب.

وأكد الوزير خلال لقائه بالعاملين أن الدولة ووزارة العمل مستمرتان في تقديم الدعم والحماية للعمال، باعتبارهم ركيزة أساسية للإنتاج والتنمية، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استمرارية الإنتاج والتوسع الصناعي. واستعرض رداد جهود الوزارة في تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دور وحدة التيسير على المستثمرين في التعامل مع التحديات المتعلقة باختصاصات الوزارة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة "فريش إليكتريك" للأجهزة المنزلية، يستهدف تطوير برامج التدريب المهني في مجالات صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتبريد والتكييف، والمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع، من خلال تجهيز ورش تدريبية متخصصة والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للشركة، فضلًا عن إعداد الشباب للعمل بالأسواق الدولية وفقًا لاحتياجاتها. ويتضمن البروتوكول، الذي يمتد لثلاث سنوات، التعاون في إعداد المناهج والحقائب التدريبية، وتأهيل المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وإتاحة فرص عمل مناسبة لخريجي البرامج وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركة، وتنظيم ملتقيات توظيف لربط الخريجين بجهات العمل.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، وتحويل التدريب إلى فرص تشغيل حقيقية، ودعم الصناعة الوطنية. من جانبه، أكد المهندس خليل إبراهيم خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن زيارة وزير العمل تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعة والاستثمار وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، مشيرًا إلى حرص الشركة على مواصلة تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية والاستثمار في تأهيل الكوادر الفنية.