الرئيس السيسى فى ختام زيارته لإندونيسيا: نعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين القاهرة وجاكرتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - فى رسالة باللغتين العربية والإنجليزية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"في ختام زيارتي إلى جمهورية أندونسيا الشقيقة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي".

وأكد الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بلدينا، وتطلعنا إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر اندونسيا إلى مستوى طموحاتنا، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في كافة المجالات.