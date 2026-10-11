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الرئيس السيسى فى ختام زيارته لإندونيسيا: نعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين القاهرة وجاكرتا

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  • الرئيس السيسى فى ختام زيارته لإندونيسيا: نعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين القاهرة وجاكرتا 1/2
  • الرئيس السيسى فى ختام زيارته لإندونيسيا: نعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين القاهرة وجاكرتا 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - فى رسالة باللغتين العربية والإنجليزية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"في ختام زيارتي إلى جمهورية أندونسيا الشقي، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي".

 

وأكد الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بلدينا، وتطلعنا إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر اندونسيا إلى مستوى طموحاتنا، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في كافة المجالات.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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