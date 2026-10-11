محافظ الجيزة يوجه بغلق مقاهي مخالفة ومراجعة أعمدة الإنارة استعدادًا للشتاء

وشملت الجولة رصد نقاط لتجمع القمامة وفرز المخلفات بشوارع شارل ديجول ومراد والبحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، حيث شدد المحافظ على سرعة إزالة التجمعات والتعامل الفوري مع نقاط فرز المخلفات، مع تكثيف المتابعة لمنع تكرارها.

ووجّه المحافظ بغلق مقهى مخالف بمحيط محطة قطار الجيزة وآخر بشارع العروبة بنطاق حي الطالبية، لتعديهما على الرصيف وإعاقة حركة المارة، كما وجّه بتكثيف الحملات الرقابية لمنع الإشغالات بشارع صلاح سالم وتحقيق الانضباط بالشارع.

وخلال مروره بمحوري اللبيني وأسفل محور عمرو بن العاص وشارع ترسا ومدخل طريق الإخلاص، بنطاق أحياء الهرم والطالبية، كلّف المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة رفع نقاط فرز المخلفات، والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتقليل الفترات الزمنية بين ورديات النظافة، بما يسهم في منع تراكم القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

كما وجّه رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية للطرق والشوارع، ورفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية، والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة محيط المدارس، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدوري مع مسؤولي شركة الكهرباء لمراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة بمختلف القطاعات، والتأكد من تأمينها ومعالجة أي كابلات مكشوفة فور رصدها، تفاديًا لوقوع حوادث الصعق الكهربائي، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار، حفاظًا على سلامة المواطنين.