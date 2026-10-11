الرئيس السيسى: مصر وإندونيسيا تعملان على رفع حجم التبادل التجاري لـ5 مليارات دولار بحلول 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في جاكرتا، الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمقر قصر الرئاسة الإندونيسي "ميرديكا".

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس جمهورية إندونيسيا كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى قصر الرئاسة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، والتي تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، وقيام المدفعية بإطلاق ٢١ طلقة، وتفقد حرس الشرف، والتقاط صورة تذكارية، وقيام الرئيس بالتوقيع في سجل الزيارات.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث أكد الرئيس اعتزازه بزيارة جمهورية إندونيسيا، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومن جانبه، رحب الرئيس الإندونيسي بزيارة الرئيس، مؤكدًا تطلع بلاده لدفع أوجه التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، فضلًا عن دفع التشاور السياسي بين البلدين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان التوقيع على اربع مذكرات التفاهم بين البلدين حول التعاون في مجال الشئون البحرية ومصايد الاسماك، والتعاون الاحصائي، وخطة العمل بشأن الشراكة الاستراتيجية، والاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا،

وفى كلمته بالمؤتمر الصحفى، أعرب الرئيس السيسى في البداية عن بالغ اعتزازه بزيارة جمهورية إندونيسيا الشقيقة، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير إلى أخيه الرئيس "برابوو سوبيانتو" على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. كما توجه بالشكر إلى الرئيس والشعب الاندونيسي مؤكدًا أن "اصطفاف الشعب الاندونيسي واصطفافه في الميادين والشوارع اكرام كبير لنا ولمصر، اكرمتمونا اكرمكم الله وحفظكم الله العلي العظيم".

وأضاف الرئيس السيسى: "كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديري العميق لما تشهده العلاقات بين مصر وإندونيسيا من زخم متصاعد، ولا سيما في أعقاب زيارة فخامة الرئيس إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥، والتي توجت بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما أتاح آفاقا أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، تحقيقاً للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وأكد الرئيس السيسى أن مصر وإندونيسيا تجمعهما علاقات وروابط تاريخية وحضارية راسخة، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، وأقامت علاقات دبلوماسية معها عام ١٩٤٧.كما وقفت الدولتان دومًا، جنبًا إلى جنب، دفاعًا عن مصالح دول الجنوب، خاصة منذ مشاركة مصر في مؤتمر "باندونج" التاريخي، الذي مثل النواة الأولى لحركة عدم الانحياز. واليوم تواصل الدولتان الاضطلاع بدور مؤثر في دعم الأمن والاستقرار في محيطيهما الإقليميين، مع الحرص على التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مباحثاته اليوم مع الرئيس الإندونيسي، أكدت الإرادة المشتركة للبلدين لتحويل العلاقات التاريخية، والشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا، إلى برامج ومشروعات تعاون ملموسة تتولى الجهات المعنية في البلدين متابعة تنفيذها.وفى هذا الإطار، توافقا على إعطاء أولوية خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري، ليبلغ خمسة مليارات دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مع مواصلة الجهود الرامية، إلى إزالة أية عقبات قد تعترض تحقيق هذا الهدف.