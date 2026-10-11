ضبط (111) ألف مخالفة مرورية خلال (24) ساعة على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (111861) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، ومواقف عشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1132) سائقًا، وتبين إيجابية (39) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (531) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة، إلى جانب فحص (204) سائقين، وتبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط (7) محكوم عليهم بإجمالي (11) حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.