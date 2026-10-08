البرلمان الأوروبي يصدق على قرار يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان الإرهابية بالمؤسسات والمجتمعات الأوروبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - أقر البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، قرارا يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية موحدة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية، بحسب القاهرة الإخبارية.

وصوّت 381 عضواً فى البرلمان لصالح القرار الذي يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية، وقطع التمويل عنها ومنع التعاون معها ووضع حد لتغلغلها في مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء.

وشدد بيان البرلمان الأوروبى، على أن القرار الجديد يستهدف قطع التمويل ومنع التعاون ووضع حد لتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء.

كما أوضح أن القرار يستهدف وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات تنظيم الإخوان الإرهابي وخطر التطرف الفكري والسياسي.

ويأتي القرار ضمن جلسة رسمية مدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية في ستراسبورج، يناقش خلالها النواب اليوم الخميس مشروعات قرارات تتضمن مقترحات تتعلق بالتمويل والعلاقات المؤسسية وإدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية، بهدف وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات التنظيم وخطر التطرف الفكري والسياسي.

ويمنح انضمام حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان، إلى هذا الملف وزناً سياسياً جديداً للتحرك، بعد أن أقر الحزب في نهاية يونيو الماضي وثيقة خاصة بتأثير الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية، تضمنت تشديد شروط التمويل العام والتعامل مع الجمعيات والمنظمات المرتبطة بشبكات إسلاموية.

وتدفع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين نحو إدراج جماعة الإخوان وشبكتها على قائمة الإرهاب ووقف الأموال الأوروبية عن المؤسسات المرتبطة بها.