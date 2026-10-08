هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقى الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى سول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - ألقت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بى إس) اليوم الخميس، الضوء على اللقاء الذى جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الكورى الجنوبى لى جاى ميونج، وذلك خلال زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس السيسى لسول.

وذكرت الشبكة أن الرئيس الكوري الجنوبي أكد أن مصر هي شريك أساسي بمبادرة "شاين" لمنطقة الشرق الأوسط، والتي أعلن عنها ميونج من قلب جامعة القاهرة العام الماضي، كما لفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى موقع مصر الاستراتيجي وقوتها البشرية الهائلة ومواردها، إضافة إلى القوة التكنولوجية والخبرة الكورية الجنوبية.. مؤكدا أن البلدين يتمتعان بنقاط قوة متكاملة يمكن أن تدعم تنمية كل منهما.

مباحثات لتعزيز الاستقرار والسلام

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيسين أعربا خلال مباحثاتهما عن أمالهما أن تتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار والوئام على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبناء السلام من خلال تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس لي جاي ميونج - أن الارتقاء بالعلاقات المصرية - الكورية الجنوبية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية يعد محطة جديدة ينطلق منها مستقبل واعد للعلاقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.