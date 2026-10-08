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منذ قليل .. مصر تطلق قافلة جديدة لمساعدة غزة بحمولة 2979 طنا من المساعدات الغذائية

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منذ قليل .. مصر تطلق قافلة جديدة لمساعدة غزة بحمولة 2979 طنا من المساعدات الغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 291، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

 

قوافل مصر الى غزة

حملت القافلة أكثر من 2,979 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، والتي تضمنت سلال غذائية ودقيق ومواد إغاثية ومستلزمات طبية والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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