ضبط عامل فى الفيوم يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 1.5 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وضبط بحوزته أكثر من 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بها وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.