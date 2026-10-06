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رئيسا المؤتمر والإصلاح والتنمية يفوزان بمنصب الوكيل بلجنة الصناعة بالشيوخ

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رئيسا المؤتمر والإصلاح والتنمية يفوزان بمنصب الوكيل بلجنة الصناعة بالشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن تولي رئيسي حزبين منصب وكيل اللجنة، في تشكيل لافت خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

 

وفاز السعيد أحمد عبدالمقصود غنيم، رئيس حزب المؤتمر، بمنصب وكيل اللجنة، فيما تولى سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منصب الوكيل الثاني.

 

ويضم مكتب اللجنة أيضا محمد نبيل السيد حلاوة من حزب مستقبل وطن رئيسا، ومحمد طارق محمد سعد العكاري من حزب حماة وطن أمينا للسر.

 

ويعد وجود رئيسي حزبين في منصبي وكيلي اللجنة من أبرز اللقطات التي أسفرت عنها انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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