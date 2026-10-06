رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد اعتماد نتيجة انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ البالغة 14 لجنة برلمانية، مع الدعوة إلي جلسة أخرى يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ عمل المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية لمشروعات القوانين والدراسات والقضايا الهامة، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ بـ14 لجنة نوعية، وفي ضوء ذلك تنص المادة 38 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.