أجراس الكنائس تُدق الثانية وخمس دقائق احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - أعلنت قطاعات إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنفيذاً لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وبناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومتابعة نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام، عن دق أجراس الكنائس في تمام الساعة 2:05 ظهراً، احتفالاً بالذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

إحياء لحظة «العبور العظيم» وتجسيد التلاحم الوطني

وتأتي هذه اللفتة الوطنية الخالدة لتُجسّد التلاحم الوثيق بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة الباسلة؛ حيث تُدق الأجراس في توقيت «ساعة الصفر» التي انطلق فيها النصر المجيد عام 1973، استحضاراً لروح العبور واستعادة عزيمة الوطن.

صلوات ودعوات بدوام أمن واستقرار مصر

ورفعت الكنائس في هذه المناسبة الوطنية الخالدة الصلوات والدعوات من أجل أن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم وقواتها المسلحة الباسلة قيادةً وأفراداً من كل سوء، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار.