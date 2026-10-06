أحمد دياب رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، عن الإبقاء على النائب أحمد إحسان مصطفى دياب رئيسًا للجنة، مع استمرار النائب هاني مجدي حجاج خليل العتال والنائب حسام سعيد عبدالفتاح علي في منصبي الوكيلين، والنائب نشأت صلاح عبدالمحسن أمينًا للسر.

وجاءت نتيجة الانتخابات امتدادًا لما أسفرت عنه انتخابات هيئة مكتب اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والتي شهدت اختيار أحمد دياب رئيسًا للجنة، وهاني العتال وحسام سعيد وكيلين، ونشأت صلاح أمينًا للسر.

وتختص اللجنة بعدد من الملفات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، وما يرتبط بدعم الأنشطة الشبابية والرياضية، ومتابعة القضايا والتشريعات المحالة إليها في هذا الشأن، بما يعزز دورها في مناقشة الملفات المرتبطة بالشباب والرياضة داخل المجلس.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن اختصاصاتها، ومتابعة الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الرياضية ودعم الأنشطة والمبادرات الموجهة للشباب، إلى جانب بحث التشريعات والموضوعات المحالة إليها.