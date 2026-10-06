هشام الششتاوي رئيسا للجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، عن الإبقاء على النائب هشام مسعد الششتاوي رئيسًا للجنة، مع استمرار النائبين حسين عبدالله عبدالعال خضير وشريف وديع ناشد سرجيوس في منصبي الوكيلين، والنائب خالد محمد عبدالمنعم قنديل أمينًا للسر.

وجاءت نتيجة الانتخابات امتدادًا لما أسفرت عنه انتخابات هيئة مكتب اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والتي انتهت إلى اختيار هشام الششتاوي رئيسًا، وحسين خضير وشريف وديع وكيلين، وخالد قنديل أمينًا للسر.

تأتي لجنة الصحة والسكان في مقدمة اللجان النوعية المعنية بالملفات الخدمية والاجتماعية، في ظل ارتباط اختصاصاتها بقطاع الصحة والمنظومة العلاجية والخدمات الطبية وقضايا السكان، إلى جانب دراسة الموضوعات والقوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بحث الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية ودعم المنظومة الطبية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن متابعة الموضوعات المرتبطة بالسياسات السكانية.