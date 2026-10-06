محمد كمال رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن انتخاب النائب محمد كمال رئيسا للجنة، والنائبين محمد مظلوم وياسر عبد المقصود وكيلين، والنائب زاهر الشقنقيري أمينا للسر.

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، بالتزامن مع استكمال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل اختيار رؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية عقب تشكيل هيئات مكاتبها في مباشرة اختصاصاتها، ودراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، ومناقشة الملفات والقضايا المرتبطة بمجالات عملها.

وتضطلع لجنة العلاقات الخارجية بعدد من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات البرلمانية الدولية، إلى جانب متابعة القضايا ذات الصلة بمصالح الدولة المصرية وعلاقاتها بمختلف دول العالم والمؤسسات والبرلمانات الدولية.