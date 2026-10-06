إيهاب وهبة رئيسا للهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري بالشيوخ وكريم سالم نائبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - تلقى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، إخطارًا من حزب الشعب الجمهوري، بشأن اختيار النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور كريم سالم نائبًا لرئيس الهيئة، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

يأتي ذلك تمهيدا لبدء أعمال مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، حيث تستعد الهيئة البرلمانية لحزب بأجندة تشريعية مهمة خلال دور الانعقاد الجديد بما يحقق رؤية الحزب وأهدافه ويتماشى مع إعلان حزب الشعب الجمهوري تشكيل الأمانات النوعية المركزية، متضمنًا أمناء الأمانات والأمناء المساعدين، في إطار استكمال البناء التنظيمي للحزب، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والاستفادة من الخبرات والكوادر المتخصصة في مختلف الملفات.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، يشهد اليوم الثلاثاء يوما برلمانيا حافلا، مع انطلاق ماراثون تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث يعقد المجلس 3 جلسات عامة متتالية، تبدأ بإعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح باب الاعتراضات، مرورا بإقرار التشكيل النهائي، وصولا إلى إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان، التي ترسم خريطة العمل البرلماني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.