كيف كانت مؤشرات الصحة العامة للمصريين وكيف أصبحت ؟ 10 سنوات من الإنجاز الصحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 06:37 مساءً - تُمثل المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة" في مصر إحدى الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتحقيق العدالة الصحية.

وقد انطلقت هذه المبادرات استجابة للتحديات الصحية المتزايدة، وركزت على تقديم خدمات طبية متكاملة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع بمختلف فئاته.

وتُعد مبادرة "100 مليون صحة" حدثًا فارقًا محليًا ودوليًا، حيث نجحت في الكشف عن فيروس التهاب الكبد "C " والقضاء عليه، بعد فحص أكثر من 60 مليون مواطن ومقيم.

كما شملت الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاعتلال الكلوي، إلى جانب دعم صحة المرأة المصرية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل تضمنت أيضًا مبادرة لدعم صحة الأم والجنين ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وشملت الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، وكذلك القياس غير الاختراقي لدى الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، مع استمرارية إطلاق مبادرات أخرى تلبي احتياجات المجتمع الصحية المتزايدة.

يستعرض هذا التقرير، على مدى عقد كامل من العمل المؤسسي المستمر، أهم المؤشرات الكمية والنجاحات النوعية لثماني مبادرات رئاسية رئيسية، إلى جانب تحليل للاتجاهات الوطنية الأوسع في عوامل خطر الأمراض غير السارية من خلال المسوح التدرجية STEPS، وفي عبء مرض السرطان

خلال تقارير المرصد العالمي للسرطان GLOBOCAN، بهدف تقديم صورة شاملة وموثقة للتحول الذي شهده القطاع الصحي المصري.

* أولًا: أبرز الإنجازات خلال عشر سنوات :

فيما يلي تقدم المؤشرات التالية صورة مركزة عن حصيلة عشر سنوات من العمل الصحي المؤسسي عبر المبادرات الرئاسية :

المؤشر قبل بعد التغير ملاحظات معدل انتشار فيروس التهاب الكبد C نحو 7% (2015) 0.24% (2026) -96.5% أول دولة تحصل على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية؛ 9 أكتوبر 2023 معدل انتشار الأنيميا بين طلاب المدارس 42.3% (2019) 7.81% (2026) -81.5% أكبر تحسن بين مؤشرات سوء التغذية نسبة تغطية فحص السمع للمواليد 0% (2019) 83.72% (2026) +8300% — متوسط مدة الوصول لعلاج سرطان الثدي 270 يومًا (2018) 49 يومًا (2026) -81.9% توفير 221 يومًا؛ منشور في ESMO 2023 الزيارات الدورية الوقائية لصحة المرأة 18% (2020) 90% (2025) +400% زيادة نحو 5 أضعاف في التغطية نسبة زواج الأقارب بين المترددين على مبادرة فحص المقبلين على الزواج 6.3% (2023) — (2025) -30% وفق صياغة المؤشر الواردة في المصدر معدل الوفيات المعياري بالعمر بالسرطان (ASR) وطنيًا 107.1 (2018) 82.4 (2024) -23.1% لكل 100,000 نسمة معدل الإصابة والوفيات المعياريان بسرطان الكبد 32.2 / 31.8 (2018) 24.0 / 21.7 (2024) -25% / -31.8% يتزامن مع نجاح مكافحة فيروس C التدخين الحالي للتبغ – البالغون 24.4% (2011) 21.2% (2025/2026 بحسب موضع المؤشر) -13.1% تراجع مستمر بلا ارتداد عبر 3 مسوح

* ثانيًا: الإنجاز التأسيسي.. مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية

تاريخ الإطلاق: أكتوبر 2018

انطلقت المبادرة الرئاسية عام 2018 باعتبارها واحدة من أكبر البرامج الصحية القومية التي استهدفت إحداث تحول نوعي في الوقاية والكشف المبكر والعلاج، من خلال الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وركزت المبادرة على الكشف عن فيروس التهاب الكبد «سي» وتوفير العلاج للمصابين بالمجان، إلى جانب الكشف عن الأمراض غير السارية وعوامل الخطورة المرتبطة بها، وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

واعتمدت المبادرة على نموذج متكامل يقوم على المسح السكاني، والوصول إلى المواطنين، وإتاحة الفحص والعلاج، وربط نتائج الكشف بخدمات الإحالة والمتابعة.

ووفقًا للتقرير، نجحت مصر في خفض معدل انتشار فيروس التهاب الكبد «سي» من نحو 7% إلى 0.24% خلال ما يزيد قليلًا على عقد.

وفي 9 أكتوبر 2023، قام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتسليم رئيس الجمهورية شهادة «المستوى الذهبي» للقضاء على فيروس «سي»، لتصبح مصر أول دولة في العالم تحصل على هذا المستوى وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

* أبرز المؤشرات :

* معدل الانتشار: من %7 إلى %0.24.

* نسبة التشخيص: %87، مقابل هدف المستوى الذهبي لمنظمة الصحة العالمية البالغ %80.

* نسبة توفير العلاج: %93، مقابل هدف يبلغ %70.

وبحسب التقرير، قامت مصر بتشخيص 87% من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد «سي»، وقدمت العلاج لـ93% من المصابين، متجاوزة بذلك أهداف المستوى الذهبي لمنظمة الصحة العالمية.

وشمل الإنجاز فحص أكثر من 70 مليون مواطن ومقيم، قبل أن يتوسع البرنامج لاحقًا ليشمل طلاب المدارس ضمن مبادرة مستقلة أُطلقت في يناير

2019 .

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*ثالثًا: المبادرات الرئاسية.. المؤشرات والنجاحات

1. مبادرة كشف وعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس

تاريخ الإطلاق: يناير 2019

تستهدف المبادرة فحص ما بين 12 و15 مليون طالب وطالبة سنويًا من تلاميذ المرحلة الابتدائية، في الفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية، بما يشمل الأنيميا والسمنة والتقزم غير الوراثي.

ويعتمد الفحص على قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم، وفق بروتوكولات علمية ومعايير منظمة الصحة العالمية.

المؤشر قبل بعد التغير ملاحظات معدل انتشار السمنة بين طلاب المدارس 12.7% (2019) 8.62% (2026) -32.2% — معدل انتشار التقزم بين طلاب المدارس 6.25% (2019) 3.77% (2026) -40.3% — معدل انتشار الأنيميا بين طلاب المدارس 42.3% (2019) 7.81% (2026) -81.5% أكبر تحسن بين المؤشرات الثلاثة

* أبرز الإنجازات :

قدمت المبادرة 71,875,978 خدمة فحص على مستوى الجمهورية، مع تدريب أكثر من 2,000 فريق طبي على أعمال الفحص والتشخيص، إلى جانب تنظيم حملات توعوية منتظمة في طابور الصباح المدرسي لنشر الوعي بالتغذية السليمة .

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2-مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

تاريخ الإطلاق: سبتمبر 2021

تستهدف المبادرة الحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة من خلال الكشف المبكر والمتابعة والفحص والعلاج، مع التركيز على ارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وتستهدف المبادرة المواطنين فوق سن 40 عامًا في جميع محافظات الجمهورية.

وقد حصدت وزارة الصحة والسكان، متمثلة في المبادرة، جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية لعامي 2024 و2025 على التوالي، تقديرًا للابتكار في توسيع نطاق فحص الأمراض غير السارية بوحدات الرعاية الصحية الأولية.

*أبرز الإنجازات :

• تغطية 3,601 وحدة رعاية أساسية على مستوى الجمهورية.

• إتمام تنفيذ مسح النهج التدريجي STEPS لعام 2026 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الصحة العالمية.

• إطلاق برنامج "صحة القلب في أفريقيا" بالشراكة مع أسترازينيكا بتمويل يصل إلى 39 مليون جنيه مصري لتوسيع الكشف عن الاعتلال الكلوي داخل المستشفيات

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* مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة

تاريخ الإطلاق: سبتمبر 2019

تقدم المبادرة خدمات المسح السمعي لجميع المواليد باستخدام جهاز الانبعاث الصوتي خلال أول 28 يومًا من الولادة، بالتزامن مع تحليل الغدة الدرقية، لضمان الاكتشاف المبكر لمشكلات السمع والتدخل العلاجي الفوري، وتستهدف نحو 2 إلى 2.5 مليون طفل سنويًا .

توزيع حالات العلاج بين المستفيدين من المبادرة:

نوع الخدمة العدد حالات العلاج الدوائي 25,730 حالات تركيب السماعة 13,567 حالات زراعة القوقعة 3,318

أبرز الإنجازات:

• تفعيل رسائل نصية تلقائية لولي الأمر تتضمن التهنئة بالمولود والتوجيه لإجراء فحص السمع المبكر.

• إدراج عوامل الخطورة، ومنها التاريخ العائلي الوراثي، والمشكلات الصحية للأم أثناء الحمل، وتشوهات الجمجمة والوجه، وانخفاض وزن الولادة عن المعدل الطبيعي، ضمن منظومة وحدات الرعاية الأولية منذ بداية 2025.

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* مبادرة العناية بصحة كبار السن :

تاريخ الإطلاق: أكتوبر 2021

تقدم المبادرة حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون مواطن، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الدعم الصحي والنفسي لهذه الفئة.

المؤشر القيمة الوفيات للفئة 65 عامًا فأكثر – 2020 366,450 الوفيات للفئة 65 عامًا فأكثر – 2023 308,268 نسبة الانخفاض خلال 3 سنوات 15.9%-

أبرز الإنجازات:

• تدريب مقدمي الخدمة الصحية بالمحافظات على أعمال المبادرة.

• التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية لتحديث الاستبيان النفسي المستخدم للكشف عن اكتئاب الشيخوخة.

• إحالة الحالات المكتشفة، ومنها اكتئاب الشيخوخة والخرف والزهايمر، إلى مستشفيات الصحة النفسية

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* مبادرة دعم صحة المرأة المصرية (الكشف المبكر عن سرطان الثدي)

تاريخ الإطلاق: يوليو 2019 — تستهدف نحو 28 مليون سيدة

أطلقت وزارة الصحة والسكان المبادرة في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع، بهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي التي تمثل نحو 35% من الإصابات السرطانية لدى المرأة المصرية، إلى جانب قياس السكر وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم والتوعية بالصحة الإنجابية، مع تقديم العلاج بالمجان وفق أحدث البروتوكولات

المؤشر قبل بعد التغير ملاحظات الزيارات الدورية الوقائية لفحص صحة المرأة 18% (2020) 90% (2025) +400% زيادة نحو 5 أضعاف في التغطية متوسط مدة الوصول للعلاج بعد الفحص 270 يومًا (2018) 49 يومًا (2026) -81.9% توفير 221 يومًا؛ منشور في ESMO 2023 اكتشاف الحالات بمراحلها المبكرة (الأولى والثانية) 34% (2018) 70% (2026) +105.8% — نسبة الإحالة للفحوصات التشخيصية المتقدمة 8.5% (2021) / 4.5% (2025) — -47.1% يعكس تحسن دقة وملاءمة الإحالات مؤشر خفض وفيات سرطان الثدي خط أساس (2022) تحسن (2026) -15% وتيرة العمل ضمن مسار خفض وفيات سرطان الثدي عرض المريضات على لجنة متعددة التخصصات لقرار العلاج غير إلزامية (2018) إلزامي لكل الحالات (2026) — ترسيخ العلاج متعدد التخصصات

أبرز إنجازات التدريب والتعاون الدولي:

• تدريب 30,098 من مقدمي الخدمة (أطباء، تمريض، فنيي أشعة وباثولوجي) وإعادة تدريب 22,011 آخرين.

• تدريب 118 طبيب جراحة على الفحص الإكلينيكي للثدي ضمن برامج تدريب المدربين (TOT).

• تنفيذ برنامج توأمة افتراضية مع مركزي Bordet Jules (بلجيكا) وLeon Berard (فرنسا).

• دبلومة متخصصة بالتعاون مع جامعة Northwestern تخرجت منها ثلاث دفعات.

• توفير 112 جهاز ماموجرام و60 جهاز سونار ورفع كفاءة 12 سيارة متنقلة للأشعة.

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البنية التحتية والبحث العلمي:

• إطلاق الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية عبر ثلاث مراحل تغطي القاهرة والدلتا والصعيد.

• اعتماد معمل أورام دار السلام (هرمل) دوليًا من جمعية الباثولوجيين الأمريكية (CAP) وتطويره ليصبح أكبر مركز لتشخيص وعلاج سرطان الثدي في مصر والمنطقة.

• إطلاق الإصدار الثاني من بروتوكولات العلاج في يونيو 2025.

• إطلاق "نداء القاهرة للعمل بشأن سرطان الثدي" ضمن الدورة 72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

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*مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

تاريخ الإطلاق: مارس 2020 — تستهدف 2 إلى 2.5 مليون سيدة حامل سنويًا

مبادرة مستدامة للكشف المبكر وعلاج الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (فيروس بي، فيروس نقص المناعة البشري، وبكتيريا الزهري) والأمراض غير السارية الأكثر شيوعًا في الحمل (سكر الحمل، ارتفاع ضغط الدم)، بهدف الوصول إلى جيل من الأطفال خالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم

المؤشر قبل بعد التغير ملاحظات إجمالي المستفيدات من خدمات الفحص والتحاليل 388,094 (2020) 518,873 (2026) +33.7% زيادة في عدد المستفيدات من الخدمة إجمالي الحالات المكتشفة – فيروس B 888 (2020) 481 (2026) -45.8% أكبر انخفاض بين المؤشرات الثلاثة إجمالي الحالات المكتشفة – فيروس نقص المناعة 59 (2020) 42 (2026) -28.8% — إجمالي الحالات المكتشفة – مرض الزهري 93 (2020) 82 (2026) -11.8% —

أبرز الإنجازات:

تحقيق نسبة رضا 85% بين المستفيدات من خدمات المبادرة.

الانتهاء من ملف تقييم جاهزية مصر للتقدم بطلب القضاء على انتقال الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس B من الأم للطفل.

تدريب فرق التمريض ومدخلي البيانات والأطباء في 23 محافظة

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*مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية :

تاريخ الإطلاق: يونيو 2023 — تستهدف الرجال والنساء من عمر 18 عامًا فأكثر

تقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، عبر استبيان شامل لتحديد الفئات الأكثر عرضة لعوامل الخطورة، يليه توجيه الأفراد لإجراء الفحوصات اللازمة (الأشعة المقطعية، المناظير، تحليل البراز، مسحة عنق الرحم، مستضد البروستاتا .

سجلت المبادرة 5 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، بما في ذلك فحص 6,000 حالة خلال 8 ساعات فقط (يونيو 2024)، لتصبح وزارة الصحة الحامل الرسمي عالميًا لخمسة ألقاب في هذا المجال. كما حصلت مصر على عضوية الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC).

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* لبنية التحتية:

بدء تشغيل معمل الباثولوجي ومعمل الفحوصات الجينية (NGS) بالمركز المصري للتحكم في الأمراض (CDC Egy) مطلع 2025.

التوسع في نطاق تقديم الخدمة ليشمل نوادي ومؤسسات غير حكومية وجهات تابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

إطلاق حملات

."بدري أمان" و"حماية" للتوعية والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

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* مبادرة فحص المقبلين على الزواج

تاريخ الإطلاق: فبراير 2023

تقدم المبادرة خدمات شاملة للمصريين وغير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية، ترتكز على الكشف المبكر عن الأمراض المعدية (HIV، HCV، HBV) والأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، السمنة)، إلى جانب التقييم النفسي والكشف عن الأمراض الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط ومرض خلايا الدم المنجلية .

المؤشر قبل بعد التغير ملاحظات نسبة زواج الأقارب بين المترددين على المبادرة 6.3% (2023) — (2025) -30% وفق البيانات الواردة بالمصدر

عدد الحالات الوراثية المكتشفة ضمن المبادرة:

الحالة العدد حالات أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا) 66,451 حالات الأنيميا المنجلية 15,269

أبرز الإنجازات:

تخصيص الخط الساخن 15335 وإنشاء منظومة إلكترونية لإحالة حاملي الأمراض الوراثية.

حملات توعية مكثفة بمحافظات الصعيد (الأعلى تفاعلًا).

توفير عقار الثلاسيميا مجانًا لعدد يصل إلى 80 مريضًا سنويًا.

توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف للتوعية بمخاطر زواج الأقارب.

5. الاتجاهات الوطنية في عوامل خطر الأمراض غير السارية — مسوح STEPS (2011–2026)

تعتمد مصر على المسح الصحي التدرجي (STEPS WHO) لرصد انتشار عوامل خطر الأمراض غير السارية بين البالغين بشكل دوري. وقد أُجريت ثلاث نسخ من هذا المسح: 2011–12 (5,300 مشارك)، 2017 (6,680 مشاركًا)، و2026 (17,543 مشاركًا)، بما يتيح رصد اتجاهات وطنية موثوقة على مدى 14 عامًا .

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المؤشر 2011 2026 التغير ملاحظات التدخين الحالي للتبغ 24.4% 21.2% -13.1% انخفاض مستمر بلا ارتداد عبر المسوح الثلاثة تناول أقل من 5 حصص فاكهة/خضار يوميًا 95.6% 68.9% -27.9% أكبر تحسن مسجل؛ تسارع بين 2017 و2025 قلة النشاط البدني 32.1% 25.0% -22.1% أغلب التحسن حدث بين 2011 و2017 ارتفاع ضغط الدم 39.7% 30.9% -22.1% تحسن مستمر عبر المسوح الثلاثة السكري / ارتفاع سكر الدم 17.2% 11.0% -36% — ارتفاع الكوليسترول الكلي 36.8% 29.4% -20.1% تذبذب: 36.8% ← 19.2% (2017) ← 29.4%؛ يستحق متابعة خاصة

أهم الملاحظات:

التدخين وتناول الفاكهة/الخضار يُظهران أفضل الاتجاهات: تحسن ثابت ومستمر بلا ارتداد عبر كل نسخ المسح.

ضغط الدم والنشاط البدني تحسنا بشكل ملحوظ بين 2011 و2017 ثم استقرا تقريبًا حتى 2026 — ما يستدعي سياسات تنشيطية جديدة لمواصلة التحسن.

الكوليسترول المرتفع هو الاستثناء الأبرز، إذ لم يُظهر اتجاهًا ثابتًا للتحسن، ويستحق تركيزًا خاصًا في السياسات الوقائية القادمة.

ملاحظة منهجية: تغيرت الفئات العمرية المستهدفة وبعض تعريفات المؤشرات بين نسخ المسح الثلاث، كما زاد حجم العينة من 5,300 إلى 17,543 مشاركًا، ما يستدعي الحذر عند إجراء مقارنات دقيقة بين الفترات.

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الاتجاهات الوطنية في عبء مرض السرطان: تقارير المرصد العالمي للسرطان GLOBOCAN (2018–2024)

توفر تقارير المرصد العالمي للسرطان (GLOBOCAN) الصادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية أربع لقطات زمنية لعبء مرض السرطان في مصر: 2018، 2020،2022 و2024، بما يتيح رصد اتجاه وطني لمدى فعالية برامج الوقاية والكشف المبكر والعلاج.

المؤشر قبل بعد التغير ملاحظات معدل الإصابة الكلي المعياري بالعمر (ASR) 156.9 (2018) 137.6 (2024) -12.3% ارتفاع تدريجي حتى 2022 (166.1) ثم انخفاض حاد وغير مسبوق معدل الوفيات الكلي المعياري بالعمر (ASR) 107.1 (2018) 82.4 (2024) -23.1% استقرار حتى 2022 ثم تحسن حاد خطر الإصابة بالسرطان قبل سن 75 16.2% (2018) 14.6% (2024) -9.8% — خطر الوفاة بالسرطان قبل سن 75 11.3% (2018) 9.3% (2024) -17.6% أكبر تحسن نسبي بين المؤشرين سرطان الكبد — معدل الإصابة المعياري 32.2 (2018) 24.0 (2024) -25% انخفاض حاد بعد 2022؛ يتزامن مع نجاح مكافحة فيروس C سرطان الكبد — معدل الوفيات المعياري 31.8 (2018) 21.7 (2024) -31.8% يتزامن مع نجاح مكافحة فيروس C سرطان الثدي — معدل الوفيات المعياري 21.3 (2018) 18.3 (2024) -14.1% تراجع مطرد في كل نسخة على التوالي، رغم تذبذب معدل الإصابة

الرسوم البيانية الواردة في المصدر تشمل: معدل الإصابة الكلي المعياري بالعمر، معدل الوفيات الكلي المعياري بالعمر، خطري الإصابة والوفاة بالسرطان قبل سن 75، معدلي الإصابة والوفيات المعياريين لسرطان الكبد، ومعدل الوفيات المعياري لسرطان الثدي مقابل معدل الإصابة.

أهم الملاحظات:

• جميع المؤشرات الأربعة الرئيسية على مستوى السكان (الإصابة، الوفيات، وخطرا الإصابة والوفاة قبل سن 75) تحسنت صافيًا بين 2018 و2024.

• النمط المشترك بين كل المؤشرات: استقرار أو ارتفاع طفيف حتى 2022، يليه تراجع حاد وغير مسبوق في تقرير 2024.

• سرطان الكبد يمثل أوضح قصة نجاح: انخفاض معدلي الإصابة والوفيات المعيارين بأكثر من الربع بين 2022 و2024 بما يتسق زمنيًا مع نجاح مبادرة القضاء على فيروس C.

• سرطان الثدي: معدل الوفيات المعياري هو المؤشر الوحيد الذي تراجع بشكل مطرد في كل نسخة من التقرير على التوالي، رغم تذبذب معدل الإصابة المُبلّغ عنه — ما يشير، وفق صياغة المصدر، إلى تحسن في التشخيص المبكر والعلاج.

المصدر: المرصد العالمي للسرطان (WHO/IARC) — تقارير GLOBOCAN مصر 2018، 2020، 2022، 2024.

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*الاتجاهات الوطنية في مؤشرات صحة المرأة والطفل (2014–2025)

يرصد هذا القسم تطور أبرز مؤشرات صحة المرأة والطفل على المستوى القومي، اعتمادًا على المسح السكاني الصحي لمصر 2014 (EDHS) ومسح القضايا الصحية المصري 2015 (EHIS) كخط أساس، وعلى تقرير متابعة العام الأول لاستراتيجية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC) مقارنةً بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030، إلى جانب بيانات عام 2025 لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتطعيم

الرسوم البيانية في المصدر تتناول: استخدام وسائل تنظيم الأسرة (2014 مقابل 2025)، التقزم والهزال بين الأطفال دون الخامسة (2022 و2024 ومستهدف 2030)، والعمر المتوقع عند الميلاد (الفعلي مقابل المسار المطلوب لبلوغ هدف 2030).

أهم الملاحظات:

تنظيم الأسرة يسجل أوضح تحسن: ارتفع الاستخدام من 58.5% إلى 65.9% بعد أكثر من عقد من الثبات حول 60% (2003–2014)، مع اعتماد شبه كامل على الوسائل الحديثة.

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*الخلاصة والتوصيات :

أبرز الإنجازات خلال عشر سنوات

الإنجاز الأبرز عالميًا: مصر أول دولة تحصل على "المستوى الذهبي" من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس سي، بعد خفض معدل الانتشار من نحو 7% إلى 0.24%.

سرطان الثدي: انخفاض متوسط مدة الوصول للعلاج من 270 إلى 49 يومًا، وارتفاع نسبة اكتشاف الحالات في مراحلها المبكرة من 34% إلى 70% — إنجاز منشور في المؤتمر الأوروبي للأورام (ESMO).

تحسن ملموس في التشخيص المبكر للأورام (الرئة، القولون والمستقيم، البروستاتا)، وتراجع متزامن في معدلي الإصابة والوفيات المعيارين بالسرطان على مستوى السكان بأكثر من الربع.

توسع كبير في التغطية بالخدمات الوقائية: فحص السمع لحديثي الولادة، والزيارات الدورية لصحة المرأة (من 18% إلى 90%)، مع خفض وفيات كبار السن بنسبة 15.9% خلال 3 سنوات فقط.

تحسن مطرد في مؤشرات سوء التغذية بين أطفال المدارس، وعلى رأسها انخفاض الأنيميا بمقدار 81.5%.

مساهمة مبادرة فحص المقبلين على الزواج في خفض نسبة زواج الأقارب بين المترددين عليها، إلى جانب جوائز وتكريمات دولية متعددة (الأمم المتحدة، جينيس، عضوية IARC).