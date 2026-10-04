رامافوزا : موقف جنوب أفريقيا من القضية الفلسطينية نابع من الموقف المصرى التاريخى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 02:41 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس رامافوزا، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والمتميزة مع جنوب أفريقيا، وحرصها على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يعزز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.