تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "مستقبل وطن" ينظم فاعليات خدمية لرفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية والجامعية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 01:37 مساءً - تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، نظم حزب مستقبل وطن فاعليات خدمية متنوعة بمحافظات الشرقية والجيزة والإسكندرية لرفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية والجامعية بالمحافظات الثلاث.

كما عمل الحزب على تزويد المدارس والمستشفيات الحكومية والجامعية بالمحافظات الثلاث بالمستلزمات الطبية اللازمة بجانب تحمل كافة مصاريف الطلاب غير القادرين بجميع المراحل السنية مع إقامة قافلة طبية لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظة بالإضافة لتسليم آلاف ومعدات زراعية لعدد من المزارعية بكل محافظة والاحتفاء بهم وذلك بخلاف عقد لقاءات تنظيمية لقيادات وكوادر حزب مستقبل وطن بالثلاث محافظات،