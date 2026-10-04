الرئيس السيسى يشارك فى أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:33 صباحاً - بدأت منذ قليل، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.

وبدأت فعاليات القمة بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وعزف نشيد الاتحاد الأفريقى.

الرئيس السيسى يترأس أعمال قمة الدول المؤسسة لـ"أودا - نيباد"

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن إفريقيا والعالم شهدا تحولات جذرية خلال العقود الماضية، وأصبحت التكنولوجيا والتحول الرقمى والابتكار، عوامل حاسمة فى تشكيل قدرات الدول كما أصبح بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والاستثمار فى الإنسان، وتمكين الشباب، ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق؛ تقتضى المرحلة المقبلة تطوير رؤيتنا التنموية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة، مع وضع الإنسان الإفريقى فى صميم عملية التنمية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، السبت، خلال رئاسته أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا - نيباد"، بالمشاركة مع الرئيس جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، في إطار الرئاسة المشتركة لأعمال القمة.