الرئيس السيسى: أفريقيا تتطلع لعالم يسوده السلام بعيدًا عن تحمل تبعات الأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القارة الأفريقية تتطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار، بدلًا من تحميلها تبعات أزمات وصراعات لم تكن طرفًا فيها، مشددًا على ضرورة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة لشعوب القارة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، إن الهدف واضح ويتمثل في بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وصياغة مستقبل أكثر استدامة.

ويفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، منتدى "العلمين - إفريقيا للأعمال"، بمدينة العلمين الجديدة، وسط مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية.

أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، سيشارك كذلك في أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفتـه رئيس الدولة المضيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيعقد على مدار اليومين عددًا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري.