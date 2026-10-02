كشف ملابسات تضرر عامل من قيام أحد الأشخاص بالدلوف لمسكنه وسرقته بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالدلوف لمسكنه وسرقته بدمياط .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط من (عامل – مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة مبالغ مالية وهاتف محمول من المنزل الخاص به .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنكر سرقته لمبالغ مالية، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) لدى عميله سيئ النية (مالك محل هواتف – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه" .. وبإستدعاء الشاكى ، وبسؤاله أقر بعثوره على المبلغ المالى عقب قيامه بتحرير المحضر .

زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.