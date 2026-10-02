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كشف ملابسات تضرر عامل من قيام أحد الأشخاص بالدلوف لمسكنه وسرقته بدمياط

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كشف ملابسات تضرر عامل من قيام أحد الأشخاص بالدلوف لمسكنه وسرقته بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالدلوف لمسكنه وسرقته بدمياط .

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط من (عامل – مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة  مبالغ مالية وهاتف محمول من المنزل الخاص به .

 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنكر سرقته لمبالغ مالية، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) لدى عميله سيئ النية (مالك محل هواتف – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه" .. وبإستدعاء الشاكى ، وبسؤاله أقر بعثوره على المبلغ المالى عقب قيامه بتحرير المحضر .

زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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