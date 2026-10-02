ضبط شخص لقيامه بغسـل 13 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.