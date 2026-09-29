ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة جنوب السودان.. مالاوي في الصدارة والفراعنة ثالثًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:05 مساءً - يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام جنوب السودان، بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب مالاوي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على جنوب السودان بنتيجة 2-1.

ويأتي منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، متفوقًا على منتخب مصر بفارق الأهداف، بينما يحتل الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل دون أهداف أمام أنجولا.

ويتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط، عقب خسارته أمام مالاوي في الجولة الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة قبل مباراة مصر وجنوب السودان كالتالي:

مالاوي: 3 نقاط.

أنجولا: نقطة واحدة.

مصر: نقطة واحدة.

جنوب السودان: دون نقاط.

ويأمل منتخب مصر في استغلال مواجهة جنوب السودان لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بما يعزز موقفه في جدول الترتيب قبل استكمال مشواره في المنافسات.