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ضبط (70) طن من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

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  • ضبط (70) طن من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة 1/6
  • ضبط (70) طن من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة 2/6
  • ضبط (70) طن من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة 3/6
  • ضبط (70) طن من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة 4/6
  • ضبط (70) طن من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة 5/6
  • ضبط (70) طن من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة 6/6

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:05 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر سبتمبر في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكثفت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، حملاتها على مدار شهر سبتمبر، مستهدفة أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وأسفرت الحملات عن ضبط (70) طنًا من المضبوطات.

وتضمنت المضبوطات (69) طنًا من هياكل وأحشاء وأجنحة ومفروم ومصنعات الدواجن، ومصنعات ومقطعات اللحوم والأحشاء الداخلية والدهون الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى طن من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن الحملات أسفرت عن تحرير (40) محضرًا، مؤكدًا استمرار أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

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أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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