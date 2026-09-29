الداخلية تضبط شخصًا بالجيزة لإدارة صفحة للترويج لبيع المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:05 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو له معلومات جنائية، وضُبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وكمية لمخدر البودر.

وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.