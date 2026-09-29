ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:05 مساءً - استمرارًا لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، كائن بدائرة قسم شرطة (6) أكتوبر بالجيزة.

وعُثر بداخله على (2) طن مواد خام دوائية مجهولة المصدر، و(13000) عبوة منشطات ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتج نهائي، وقرابة مليون كرتونة فارغة وملصق مستلزمات تعبئة، و(19) ماكينة متنوعة، وخط إنتاج، تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.