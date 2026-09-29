الداخلية تضبط عاملًا بالشرقية لإدارة صفحة للترويج لبيع الألعاب النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 02:13 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وضبط بحوزته كمية من الألعاب النارية وهاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية المضبوطة بحوزته لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.