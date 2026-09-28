حسام حسن : قررت إراحة محمد صلاح بناء على طلبه ولا غنى عنه فى صفوف المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن خالص تحياته لجميع وسائل الإعلام، مؤكداً أن زيارته لجنوب السودان ولقاء أهلها تمثل شرفاً كبيراً له وللبعثة المصرية.

وأوضح حسام حسن، فى المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب السودان ، أن مصر كانت ولا تزال حاضنة لجميع الأشقاء العرب والأفارقة، فى ظل عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

حسام حسن يوضح موقف محمد صلاح والراحة الإجبارية بالمنتخب

وتطرق المدير الفني لمنتخب مصر إلى أزمة غياب النجم محمد صلاح، مشدداً على أنه يعد من العناصر الأساسية واللاعبين الكبار والمهمين للغاية على مستوى العالم والفريق.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إراحة اللاعب بسبب خطورة أرضية الملعب المصنوعة من النجيل الصناعي، موضحاً أن صلاح تحدث معه في هذا الأمر قبل مباراة أنجولا وتمت الموافقة، حفاظاً على سلامته، باعتبار أن سلامة أي لاعب تأتي فى المقام الأول والأساس لكونه بحاجة ماسة إليه فى المباريات المقبلة الحاسمة.

الثقة الكاملة في عناصر الفريق

وأكد حسام حسن أن ثقته في جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب بلا استثناء هي ثقة كبيرة المطلقة، مشدداً على احترامه الكامل لكل عناصر الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح الذي اعتبره لاعباً مؤثراً ومحورياً.

واختتم بالتأكيد على جاهزية المنتخب الوطني لخوض مواجهة الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا المقررة غداً في تمام الساعة الرابعة عصراً، بعزيمة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية تليق باسم مصر.