حدث اليوم .. وزراء إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حراسة الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - ارتفع عدد المستعمرين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم الاثنين إلى أكثر من 900 مستعمر، يتقدمهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك في ثالث أيام ما يسمى "بعيد العرش" اليهودي.
وذكرت محافظة القدس، أن كاتس وبن غفير تقدما اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى.
الأعياد اليهودية
ويشهد المسجد الأقصى تصاعداً في اقتحامات المستعمرين منذ بداية الأعياد اليهودية، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية وإجراءات عسكرية في القدس.
وتستغل سلطات الاحتلال والمستعمرين الأعياد لفرض وقائع جديدة على الأرض واستباحة المسجد الأقصى المبارك وتعطيل حياة المقدسيين وحركتهم اليومية.
وبدأت الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية في 12 و13 سبتمبر الجاري، ثم "يوم الغفران" في 21 و22 من الشهر ذاته، وتتواصل بـ"عيد العرش" بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل، وصولًا إلى "ختمة التوراة" في 3 أكتوبر.
يذكر أن 1500 مستعمر وحاخامات قد اقتحموا المسجد الأقصى يوم أمس، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية، خاصة قرب باب القطانين، أحد أبواب المسجد، بالتزامن مع إدخال ما يسمى "القرابين النباتية" إلى ساحاته، إلى جانب ترديد الأناشيد وإقامة حلقات الرقص، وأداء السجود الملحمي والانبطاح الجماعي، في مشاهد تعكس تصعيدا متواصلا في فرض الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وتأتي هذه الاقتحامات وسط تشديد سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم.