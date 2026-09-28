حدث اليوم .. وزراء إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حراسة الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - ارتفع عدد المستعمرين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم الاثنين إلى أكثر من 900 مستعمر، يتقدمهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك في ثالث أيام ما يسمى "بعيد العرش" اليهودي.

وذكرت محافظة القدس، أن كاتس وبن غفير تقدما اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى.