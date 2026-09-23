احتفال خاص من لاعبي منتخب مصر بحسام وإبراهيم حسن بعد تمديد التعاقد حتى 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:46 مساءً -

حرص لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم على الاحتفاء بالتوأم حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتمديد تعاقدهما للاستمرار في قيادة المنتخب حتى عام 2030.

وجاءت المبادرة من جانب اللاعبين تقديراً للجهاز الفني، حيث حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على توجيه التهنئة للتوأم حسن بمناسبة تجديد التعاقد، متمنياً استمرار النجاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأكد صلاح أن الاحتفال يمثل رسالة تقدير بسيطة من لاعبي المنتخب للجهاز الفني، في ظل حالة التعاون والعمل المشترك داخل صفوف الفراعنة.

من جانبه، أعرب حسام حسن عن تقديره لهذه اللفتة، موجهاً الشكر إلى جميع اللاعبين، ومؤكداً أن سعادته بالاحتفال جاءت بشكل أكبر لأنه كان نابعاً من اللاعبين أنفسهم.

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر على أهمية استمرار روح الجماعة داخل الفريق، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد، وأن تماسك عناصر المنتخب يمثل عاملاً أساسياً في المرحلة المقبلة.