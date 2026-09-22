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الداخلية تضبط (10) متهمين لاستغلال (8) أطفال في التسول بالقاهرة

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الداخلية تضبط (10) متهمين لاستغلال (8) أطفال في التسول بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 01:41 مساءً - استمرارًا لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7) رجال و(3) سيدات، لـ(9) منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم (8) أحداث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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