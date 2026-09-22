ممداني يكشف تفاصيل لقائه مع ترامب.. حرية الصحافة واعتقال نتنياهو على طاولة النقاش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 01:41 مساءً - كشف عمدة نيويورك زهران ممداني تفاصيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، في اجتماع اتسم بنبرة ودية رغم الخلافات السياسية بين الجانبين، وتطرق إلى عدد من الملفات المثيرة للجدل، بينها حرية الصحافة وموقفه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ممداني يعترض على حظر وسائل الإعلام

وقال ممداني، في تصريحات لشبكة CNN، إنه أوضح لترامب موقفه الرافض للقيود المفروضة على بعض وسائل الإعلام داخل البيت الأبيض، مؤكدًا تمسكه بإتاحة المجال أمام الصحفيين بمختلف توجهاتهم لطرح الأسئلة وانتقاد المسؤولين.

وخلال اللقاء، أكد ممداني أن جميع وسائل الإعلام ستكون حاضرة في الفعاليات التي تستضيفها إدارته، في موقف يأتي بالتزامن مع منع البيت الأبيض صحفيين من مؤسسات إعلامية بينها CNN وMS NOW وPolitico من الوصول إلى مقره. وقد رفعت المؤسسات الثلاث دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن القيود المفروضة على وصولها إلى البيت الأبيض.



ممداني يجدد موقفه من نتنياهو

وجدد عمدة نيويورك انتقاداته لبنيامين نتنياهو، وقال إنه يرى ضرورة احترام مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي اتهامات ينفيها الجانب الإسرائيلي.

وكان ممداني قد أوضح في وقت سابق أنه لا يملك، بصفته عمدة لنيويورك، صلاحية قانونية مستقلة لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، داعيًا الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى التعامل مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن يزور نتنياهو نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط احتجاجات متوقعة على الزيارة، فيما أكد ممداني أنه لن يشارك في تلك المظاهرات.



ممداني يتحدث عن انتخابات الكونجرس

وفيما يتعلق بالانتخابات النصفية للكونجرس، رأى ممداني أن الحزب الديمقراطي بحاجة إلى التركيز بصورة أكبر على القضايا التي تهم الناخبين، بدلًا من جعل المنافسة السياسية مرتبطة بالرئيس ترامب وحده.

كما تحدث عن أهمية طرح ملفات مثل توفير السكن بأسعار مناسبة، وهي القضية التي احتلت مساحة بارزة في حملته الانتخابية، دون أن يعلن التزامه بدعم مرشحين آخرين من التيار الاشتراكي الديمقراطي، مؤكدًا تركيزه على القضايا التي تواجه سكان مدينة نيويورك.