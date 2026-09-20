مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات التي وقعت صباح اليوم على الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها ولقواعد وأحكام القانون الدولي، وتمثل تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.