أخبار مصرية

مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على السعودية

0 نشر
0 تبليغ

مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات التي وقعت صباح اليوم على الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها ولقواعد وأحكام القانون الدولي، وتمثل تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

 

وأكدت مصر رفضها القاطع لأية محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة، وتضامنها الكامل مع المملكة ومع أية إجراءات تتخذها لحفظ استقرارها وسلامتها، باعتبار أمنها وأمن مصر كل لا يتجزأ.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا