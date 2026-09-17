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تحويلات مرورية لإستكمال أعمال الإصلاح بشارع إبن سندر بالقاهرة

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تحويلات مرورية لإستكمال أعمال الإصلاح بشارع إبن سندر بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال أعمال الإصلاح بشارع إبن سندر نطاق حى الزيتون، بداية من تقاطعه مع شارع سرايا القبة حتى تقاطعه مع شارع بنى عقيل إعتباراً من الساعة 12,05 صباح اليوم الخميس، 17 سبتمبر، ولمدة 10 أيام، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع إبن سندر وتحويل حركة المركبات على النحو التالى.

 

الإتجاه القادم من بداية شارع بن سندر يسلك يميناً شارع ميدان سراى القبة "قبل منطقة الأعمال" فيساراً شارع الشفا، فيساراً شارع بنى عقيل فيميناً شارع بن سندر "بعد منطقة الأعمال".

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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